İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayıp kadın için 300 saatlik kamera kaydı incelendi

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde 24 Haziran günü eşine kızdığı için evi terk eden ve kendisinden o günden bu yana haber alınamayan Başak Çamkerten, 300 saatlik güvenlik kamerası izleniminin ardından Eskişehir’de bulundu.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 24 Haziran günü eşine kızdığı için evi terk eden ve kendisinden o günden bu yana haber alınamayan Başak Çamkerten, 300 saatlik güvenlik kamerası izleniminin ardından Eskişehir'de bulundu.


Çamlıhemşin ilçesi Topluca köyünde cep telefonunu alan eşine kızdığı için evi terk eden, 3 aylık evli ve 1,5 aylık hamile olan Başak Çamkerten için özel ekip kuran jandarma ekipleri, Çamkerten'i 300 saatlik güvenlik kamerası kaydını izleyerek buldu.


24 Haziran tarihinde eşine kızarak evden ayrılan Çamkerten, o günden sonra eve dönmedi. Eşinden haber alamayan M. Çamketren, olayı jandarma ekiplerine iletti. Ekipler çalışma başlatarak köy ve ilçe genelinde arama yaptı. Çamkerten'e ait bir iz bulamayan ekipler, kadının ilçeden ayrılışından iz sürerek kamera kayıtlarını izledi. Yaklaşık 300 saatlik kamera kayıtlarının izlenilmesinin ardından kadının Eskişehir'de olduğu öğrenildi.


Ulaşılan kadın, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alınarak, kadın sığınma evine yerleştirildi. Genç kadının eşi ile tartıştıklarını belirterek evden kaçtığı yönünde ifade verdiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.