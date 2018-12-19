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Kazada ölen anne kız toprağa verildi

Rize’de bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden anne ve kızı toprağa verildi.

Rize'de bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden anne ve kızı toprağa verildi.


Rize'de dün sabah Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana gelen kazada, ters yöne giren kamyonun çarptığı 35 yaşındaki Sabire Öksüz olay yerinde, 10 yaşındaki kızı Melisa Öksüz ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden anne ve kızı için Rize Merkez Sahil Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze töreninde baba Ahmet Öksüz'ün güçlükle ayakta durabildiği gözlenirken, kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızı Çayeli ilçesi Büyükköy beldesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.


Öte yandan, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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