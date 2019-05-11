RİZE (İHA) – Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan Ahmet Suiçmez'in keçisi ile kurduğu bağ ABD'li yapımcıların bile dikkatini çekti. Keçisi ile yaşadığı o anları sosyal medya hesabından paylaşan Ahmet Suiçmez'in görüntülerini izleyen ABD'nin Los Angeles şehrindeki bir medya yapım şirketi videolarını kullanmak için kendisi ile irtibata geçti.

Dede mesleği olan keçi bakmayı kendisinin de üstlendiğini, asıl mesleğinin ise dış cephe ustalığı olduğunu belirten Suiçmez, 1 yıldır keçi baktığını, baktığı keçi ile de arasında inanılmaz bir bağ oluştuğunu söyledi. Annesi izin verse keçiyi eve getirecek kadar çok sevdiğini ifade eden Suiçmez, keçisi gibi köpeği Paşa'yı da çok sevdiğini belirtiyor. Son olarak köpeğini severken keçisinin kafa darbesiyle bulunduğu yerden çay bahçesine düşen Suiçmez “Keçi bakımı bizim dede mesleğimiz. Dedelerimiz bu işi yapardı. 1 yıldan beri bu keçi bizimle beraber. Samimi bir bağ oluştu aramızda. Tarifi yok. Hayvanları çok seviyorum. Annem izin verse eve alacağım da annem izin vermiyor işte. Beni kıskandığını yeni fark ettim. Köpeğimiz var ismi Paşa. Onu severken baktım bana vurmaya başladı” dedi.

Daha önce keçisi ile yediği ekmeği paylaşan ve bunu görüntüleyen Suiçmez, görüntüyü aile arasında gülmek için çektiklerini fakat bir anda sosyal medyada ve televizyonlarda gördüğünü dile getirerek “Biz odun yapmaya gitmiştik ailecek. Yemek arası verdik. Biz yemek yerken onlar da otluyordu. Birde baktım bir anda yemeğime salça olmaya başladı. Benim yemeğimi yemeye başladı. O sırada çekeyim de arkadaş grubumla paylaşayım gülelim dedim. Sosyal medya da paylaştık bir anda patladı” ifadelerini kullandı.

Videoyu yurt dışında görenlerinde kendisini aradığını ve Los Angeles'ten bir medya yapım şirketinin kendisi ile irtibata geçerek videoyu paylaşmak istediğini sözlerine ekleyen Suiçmez “Los Angeles'ten aradılar beni. Videoyu kullanmak isteyen bir ajans müsaade istedi benden. Bizde izin verdik. İnsanlar bu güzelliği görsün istedik” şeklinde konuştu.