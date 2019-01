Kendilerinin ürettiği kumbaralarla Yemen için yardım topluyorlar

Rize'de eğitim veren Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kendilerinin ürettikleri kumbara ve yine kendilerinin hazırladıkları afişler ile Yemen için yardım topluyor.

2014 yılından bugüne 50 bini çocuk olmak üzere yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği Yemen için Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yardım toplanıyor. Rize merkezde eğitim veren Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de Yemen için kayıtsız kalmayarak ‘Yemen için 1 TL' adı altından bir yardım kampanyası başlattı.

Kampanyayı başlatan okul bir meslek lisesi olunca kampanyanın bütün aşamaları da öğrencilerin elleri ile hazırlandı. Kampanya için gerekli herşey Bilişim teknolojileri Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanırken, sınıflara konulan kumbaralar ise okuldaki bir diğer bölüm Mobilya ve İç Tasarım Bölümü tarafından hazırlandı.

İlk önce kumbara tasarımlarının projesini bilgisayarda gerçekleştiren öğrenciler daha sonra lazer kesme makinesine gönderdikleri koordinatlar ile ahşapları kesme işlemini tamamlıyor. Son olarak kesilen bütün parçalar birleştirilerek kumbara haline geldikten sonra bütün sınıflara dağıtılıyor.

Okul öğrencilerinden Fetullah Yıldırım Yemen'e kayıtsız kalamadıklarını, bu nedenle öğretmenlerine bir kampanya başlatmak istediklerini dile getirerek “AFAD'ın yürüttüğü yemene yardım kampanyasına bizde destek olmak istedik. Öğretmenlerimizin yanına giderek bu talebimizi sunduk. Arkadaşlarımın da bakış açısı çok güzel oldu, herkes gönlünden ne koparsa yardım etmek istedi” dedi.

Bir diğer öğrenci Buğra Batuhan Kan ise Yemen'deki yaşıtları için empati kurduklarını ve bu kurdukları empatinin sonucunda ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını dile getirerek “Bu projeyi önce empati kurarak yaptık. Yemen'de ki kardeşlerimizin ne durumda olduğunu empati kurarak anlamaya çalıştık. Elimizden geleni yapmak için böyle bir kampanyaya başvurduk ve bununda diğer okullara örnek olmasını istiyoruz. Diğer arkadaşlarımın da empati kurarak yardım ettiğini düşünüyorum. Gerçekten zor bir süreç, ellerinden gelen yardımı yapmaları gerekirdi ve fazlasını da yaptılar. Kumbaralar mobilya bölümünde üretildi ve bize sunuldu. Bizde gereğini yaptık” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin talepleri üzerine, ekonomik durumlarını da göz önüne alarak ‘Yemen için 1 TL' isimli bir kampanya başlattıklarını dile getiren okulun Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sevilay Sekman ise “Öğrencilerimiz bize öncelikle işlediğimiz dersler esnasında Yemen'de yaşananlara sosyal medya üzerinden tanık olduklarını anlattılar. AFAD'ın kampanyasına nasıl destek olabileceklerini sordular. Bizlerde bütün öğrencilerimizin maddi durumunu göz önünde bulundurarak ‘Yemen için 1 TL' kampanyasını başlatmamızın uygun olduğunu söyledik. Sosyal yardımlaşma kulübünün öncülüğünde böyle bir kampanya başlattık” diye konuştu.

Başlattıkları kampanyada afişten kumbaraya her aşamanın okul öğrencileri tarafından gerçekleştirildiğini sözlerine ekleyen Sekman “Bilişim bölümü öğrencilerimiz afişin tasarımını yaptı. Mobilya ve iç tasarım bölümü öğrencilerimiz her bir sınıf için ayrı ayrı kumbara tasarlayıp ürettiler. Sınıf rehber öğretmenleri her kumbarayı kendi sınıflarına getirerek gönüllülük esasına bağlı yardımda bulunmalarını istediler. 1 hafta içerisinde beklenenin çok üzerinde bir miktarla yardım kampanyamızı tamamladık. Başlattığımız bu küçük damlanın bütün öğrencilerle göl olmasını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Hafta içerisinde umduklarının üzerinde bir yardım olduğunu, öğrencilerin bu duyarlılığının herkesi mutlu ettiğini dile getiren Sekman “1 haftada 590 öğrencimizin katılımı ile 3 bin 274 Türk Lirası bir yardımda bulunduk. Topladığımız paraları AFAD'ın ilgili hesabına yatırdık” dedi.