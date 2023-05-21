Kılıçdaroğlu, Süper Lig'e çıkan Rizespor'u kutladı

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Çaykur Rizespor’un Süper Lig’e çıkışını kutladı.
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Çaykur Rizespor'un Süper Lig'e çıkışını kutladı.
Süper Toto 1. Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşıladığı Altınordu ile 0-0 berabere kalmasının ardından Süper Lig'e yükseldi. Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Rizespor'un Süper Lig'e çıkışını kutladı. Kılıçdaroğlu mesajında, "Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi başaran Çaykur Rizespor camiasını kutluyor. Gelecek sezon mücadele edecekleri Süper Lig'de başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.