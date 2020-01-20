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Kilosu 10 liraya düşen hamsi Rize'de yüzleri güldürdü

Günlerdir yüzünü göstermeyen hamsi bugün Rize’de esnafı da müşteriyi de güldürdü.

Günlerdir yüzünü göstermeyen hamsi bugün Rize'de esnafı da müşteriyi de güldürdü.


1 Eylül'de açılan av sezonu bu yıl hamsi bakımından bereketli olmadı. Hamsinin bugün itibariyle bol olması Rize'de balıkçı esnafının ve vatandaşların yüzünü güldürdü. Kilosu 10 liraya kadar düşen hamsiyi özleyenler hamsi dolu tezgahlara koştu.


Rize'de balıkçılık yapan Dinçer Köseoğlu hamsinin çıkışıyla tezgahların zenginleştiğini dile getirerek “Hamsi bugün bereketli, dün hamsi hiç yoktu. Bugün tezgahlarımız zengin bir şekilde doldu. Vatandaşımızın bu hamsiyi alıp, ortasına soğanı kırıp yemesi lazım. herkes evde balık kokuyor diye kesip yemiyor ama herkesin hamsi yemesi lazım. Dün olmadığı için bugün insanlar pek hamsinin çıktığını bilmiyor ama yine de rağbet oluyor” ifadelerini kullandı.

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