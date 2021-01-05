İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kış yüzme şenliğine pandemi engeli

Her kış geleneksel olarak düzenlenen adrenalin tutkunlarının sıra dışı etkinliği Kış Yüzme Şenliği pandemi nedeniyle bu yıl yapılamıyor.


5 yıldır Rize'nin çeşitli bölgelerinde, geçtiğimiz yıl Fırtına Vadisi kollarından Deremezra'da 6.'sı düzenlenen ve Turizmci Hasan Önder'in organizesinde gerçekleştirilen Kış Yüzme Şenliği'nin 7.'si bu yıl pandemi koşulları nedeniyle yapılamayacak.


Doğa sporlarının yanı sıra kış turizmiyle gözde olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Doğu Karadeniz'in incisi Rize'de turizm çeşitliliğinin artırmak, bölgenin tanıtımına katkı sağlamak için her yıl Kış Yüzme Şenliği düzenleniyordu. Turizmci Hasan Önder konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Pandemi döneminde Kış Yüzme Şenliği'ni bu yıl yapamayacağız. İnşallah pandemi sürecini sağlıklı şekilde atlatıp virüsten kurtulduğumuzda gelecek yıl etkinliğimizi adrenalin tutkunlarıyla coşkuyla yapmayı arzuluyoruz. Gelecek yıl 7.'si yapmayı planladığımız şenliğin yeri ve tarihini henüz belirlemedik” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.