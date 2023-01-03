Korozyon tehdidi altındaki caminin güçlendirilmesine ‘Ticarethane' engeli

Rize şehir merkezinde deniz dolgusu üzerine inşa edilen ve korozyon nedeniyle riskli duruma geldiği tespit edilip yıkılan 25 bin metrekare alandaki binaların yerine yenileri yapılırken, söz konusu alanın yakınında bulunan Sahil Camii'nin de aynı tehdit nedeniyle hazırlanan yapı risk raporu "Olumsuz fakat güçlendirilebilir" şeklinde çıktı.

Bunun üzerine Rize Belediyesi'ne güçlendirme için hazırlanan projeyle başvuruda bulunuldu ve başvuru kabul edildi ancak güçlendirme işlemi bir türlü başlayamadı. Bunun sebebinin ise caminin altında yer alan ticari kuruluşların yerlerini terk etmemesi olduğu öne sürüldü.

Caminin yapısının güçlendirilmesi gerektiği halde altında bulunan işletmelerin binayı terk etmediğini ve bu nedenle camide bir güçlendirme çalışmasına başlanamadığını ifade eden İnşaat Yüksek Mühendisi Murat Yazıcı "Rize Sahil Camii'nden bir malzeme numunesi alınıyor. Alınan numuneyle risk ve performans analizleri yapılıyor. Sonucunda da Sahil Camii'nin riskli olduğu ortaya çıkıyor. Cami riskli çıkınca da bir güçlendirme projesi yapılıyor. Güçlendirme projesiyle beraber belediyeye başvurup güçlendirme ruhsatı çıkıyor. Güçlendirme ruhsatı çıktığı halde neden güçlendirilmeye başlanmadı. Bunun cevabı caminin altına bulunan dükkanların boşaltılmaması ve bazı dükkan sahipleriyle mahkemelerin devam ettiğinden dolayıdır. Bu caminin bir an önce güçlendirilme yapılması lazım. Fakat camiinin güçlendirilmesi mi yoksa yeniden bir konseptte ortaya çıkmak mı lazım. Buna karar verilmesi gerekiyor. Benim fikrim ticaret ile camiyi birbirinden ayırıp sadece vatandaşın rasyonel kullanacağı bir yaklaşımında ortaya koyulması gerekiyor. Güçlendirme ile bu binayı kurtarabiliriz tuzlu su ve korozyon tehdidi devam ettikçe 10 yıl sonra tekrardan bu konuları konuşuyor olabiliriz" şeklinde konuştu.

"Ticaret ile ibadeti birbirinden ayıran modern bir cami yapabiliriz"

Mevcut Sahil Camii'nin yerine ticaret alanlarından arındırılmış yeni bir cami yapılabileceğini savunan Yazıcı "Sahil Camii'ni çok daha modern hale getirebiliriz. Buradaki trafik karmaşasını ortadan kaldırıp da buraya gelen vatandaşlar için bir otopark yapabiliriz. Çocukların çok rahatlıkla kullanabilecekleri sosyal alanları olan ve kentsel dönüşümle beraber şehrin kimliğini değiştiren çok daha nezih bir yapıyla bu camiyi yapabiliriz. Camiler önemli, camiler şehre kimlik katıyor. Belediye başkanımız Rahmi Metin'in de kentsel dönüşüme sıcak ve hevesli olduğunu, şehrin yüzünü değiştirme noktasındaki çalışmaları bildiğimizden ötürü koca karıya makyaj yaparak tekrardan ona bir genç kız edası vermek yerine yeni çok daha modern, uzun yıllar kullanabileceğimiz bir yer olur. Aynı zamanda ticaret ile ibadeti birbirinden ayıran modern bir cami yapabiliriz. Söylediklerim olmayacaksa da risk raporu ortadayken, Sahil Camii'ndeki tehlikeyi ortadan kaldıracak güçlendirmeyi ya bir an önce başlatılması gerek yada daha modern bir cami haline getirilmesi gerek" ifadelerini kullandı.