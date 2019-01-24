Koruma altındaki kuşları kafeste besleyen şahsa ceza yağdı

Rize'de koruma altındaki kuşları kaçak olarak yakalayarak kafeste besleyen kişiye 9 bin 544 lira ceza uygulandı.

Rize'de bir ihbarı değerlendiren Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı Rize Şube Müdürlüğü Av Koruma ekibi, İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte Salarha beldesinde ortaklaşa bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmada E.T'nin iş yerinin üst katında yapılan aramada kafes içerisinde nesli koruma altında bulunan 2 adet florya (chloris chloris), 3 karabaşlı iskete (spinus spinus) ve 12 adet saka (carduelis carduelis) bulundu. Rize DKMP Şube Müdürlüğü tarafından koruma altındaki kuşlara doğaya salınmak üzere el konularak, E.T.'ye tazminat ve idari olmak üzere toplamda 9 bin 544 lira para cezası uygulandı.