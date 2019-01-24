İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Koruma altındaki kuşları kafeste besleyen şahsa ceza yağdı

Rize’de koruma altındaki kuşları kaçak olarak yakalayarak kafeste besleyen kişiye 9 bin 544 lira ceza uygulandı.

Rize'de koruma altındaki kuşları kaçak olarak yakalayarak kafeste besleyen kişiye 9 bin 544 lira ceza uygulandı.


Rize'de bir ihbarı değerlendiren Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı Rize Şube Müdürlüğü Av Koruma ekibi, İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte Salarha beldesinde ortaklaşa bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmada E.T'nin iş yerinin üst katında yapılan aramada kafes içerisinde nesli koruma altında bulunan 2 adet florya (chloris chloris), 3 karabaşlı iskete (spinus spinus) ve 12 adet saka (carduelis carduelis) bulundu. Rize DKMP Şube Müdürlüğü tarafından koruma altındaki kuşlara doğaya salınmak üzere el konularak, E.T.'ye tazminat ve idari olmak üzere toplamda 9 bin 544 lira para cezası uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.