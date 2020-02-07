Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan: "Eğer doğayı hoyratça tüketirsek geleceğimizi karartmış oluruz"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, bir dizi ziyarete bulunmak üzere geldiği Rize'de, Rize'ye hayran olan kitlenin doğal güzelliklere hayran kaldığını dile getirerek "Eğer doğayı hoyratça tüketirsek geleceğimizi karartmış oluruz" dedi.

Rize Valisi Kemal Çeber'i makamında ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, sonrasında Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve AK Parti İl Başkanı İshak Alim'i ziyaret etti. Rize Valiliğinde Rize'nin kültür ve turizm çalışmalarının konuşulduğu toplantıya katılan Bakan Yardımcısı Demircan, toplantı sonrasında açıklama yaparak, "Rize'nin kültür, sanat, turizmine yönelik tanıtıcı faaliyetler geliştirecek görüşmeler gerçekleştirdik. Altyapısı, üstyapısı ile Rize ciddi bir noktaya geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptıkları ile bu noktaya gelen Rize'yi daha ileri götürmek, yeni hedeflerin peşinden koşmak bizim görevimiz. Doğa turizmi, kültürel varlıklarımız, gastronomimizi, daha etkili yaklaşımlarla ülkemizdeki vatandaşın ilgisine, dünyadaki turizm potansiyelini buraya çekmeye yönelik neler yapabiliriz? Bunları değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Rize'nin doğasını koruyarak, hoyratça tüketilmemesi gerektiğini sözlerine ekleyen Demircan, "Hedefimiz belli. Rize'yi daha yukarı taşımak. Daha çok Türkiye'nin gündemine getirmek. Rizelinin refahına katkıda bulunmak. Coğrafya kaderimizdir. İklimimiz karakterimizdir. Çevremizi koruyarak güzelleştirmeliyiz. Rize'mizi seven hayran olan büyük bir kitle var. Rize'nin doğal güzelliklerine hayranlar. Eğer onları hoyratça tüketirsek geleceğimizi karartmış oluruz. Bu bilincin kökleşerek gelişmesi lazım. Çirkinliklere müsaade etmeden, geleceğimizi nasıl inşa ederiz? Bu bizim gündemlerimizden biri. Bu konu buranın yöneticileri ve hükumetimizin gündeminde her zaman var" dedi.