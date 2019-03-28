Kurduğu mikro HES ile alabalık çiftliğinin ve evinin elektriğini üretiyor

Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde kendi yöntemi ile küçük bir Hidro Elektrik Santrali kuran 41 Yaşındaki Abdullah Karaoğlu böylelikle kendine ait alabalık çiftliği için gerekli olan elektriği kurduğu santralden karşıladı. Mikro HES sadece tesisin değil evine yakın bir yerde olduğu için evinde elektriğine katkı sağlıyor.

Madenli merkez mahallesindeki çiftliğinin kurulu bulunduğu Çark Irmağının suyundan faydalanarak 200 metrelik boru ile alabalık çiftliğinin içerisine kurduğu HES teçhizatına su çeken Karaoğlu, sadece elektrik üretimi değil aynı zamanda basınçlı suyun verdiği oksijenle balık sayısını artırdı. Alabalık tesisini kurduğunda ortalama bin adet alabalığı olduğunu dile getiren Abdullah Karaoğlu şimdi ise bu sayıyı 5 katına çıkarttığını sözlerine ekledi. Karaoğlu “Balık çiftliğine artı bir enerji üretmek için 200 metre mesafeden boru çekerek işe koyulduk. Mikro HES projemiz gayet başarılı oldu. 12 kilovat bir alternatif bir motorumuz var, bununla yüzde 80 verim sağlıyoruz. Ürettiğimiz elektriği kışın ısınma sistemlerinde kullandık. Bir sorun yaşamadık. Basınçlı suyun oluşturduğu bol oksijen sayesinde balık havuzumuzdaki 1000 balığı, 5 bin balığa çıkardık. Benim tesisatımı gören yukarı bölgelerdeki bazı balık çiftliği sahipleri' biz mum ışığında duruyoruz yardım et bize' dediler, fikirleri verdim yardım ettim, onlar da mutlular” dedi.

Karaoğlu'nun projesini hayata geçirirken yardımcısı olan makine teknikeri yeğeni Sultan Büyükbaş ise “Dayımın yanında destekçiydim, kaynak işlerini ben yaptım, askıya almak sorun oldu. Birlikte düzelttik. Makinada öğrendikleri mi burada uyguladım, bu bölgedeki HES'lerde de çalıştım. Şimdi herkese örnek olacak güzel bir proje çıktı. Su akar Türk bakar değil, su akar Türk yapar sözünü hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.