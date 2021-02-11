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Kurtarmak istedikleri ayı onlara hayatlarının en büyük korkusunu yaşattı

Rize’nin Ardeşen ilçesinde ayağı çelik tele dolanan bozayı kendisini kurtarmak isteyenleri kovaladı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde ayağı çelik tele dolanan bozayı kendisini kurtarmak isteyenleri kovaladı. Onlar ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.


Olay ilçeye bağlı Ortaköy köyü ormanlık alanında yaşandı. Akın Altekin isimli vatandaş ve arkadaşları ormanlık alanda gezerken bir ayının hareket etmeden yerde yattığını fark etti. Yanına yaklaşan Altekin ve arkadaşları boz ayının ayağının çelik tele dolandığını fark etti ve ayıyı bu durumdan kurtarmak istedi. Ama yanına yaklaşan vatandaşları fark eden ayı bir anda hareketlenince Altekin ve arkadaşları bir anda kaçmaya başladı. O anlar ise cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi.

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