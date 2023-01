Kuyud-ı Kadime Arşivi Sergisi Doğu Karadeniz'de ilk kez Rize'de açıldı

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Tarafından Kuyud-ı Kadime Arşivi Sergisi Doğu Karadeniz'de ilk kez Rize'de vatandaşların ziyaretine açıldı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Daire Başkanlığı tarafından Doğu Karadeniz'de ilk kez Rize'de açılan Kuyud-ı Kadime Arşivi Sergisi İsmail Kahraman Kültür Merkezinde vatandaşların beğenisine sunuldu. Açılışı yapılan sergide Ayasofya Vakfiyesi, Kudus Evkaf Defteri, el yazması Kur'an-ı Kerim, Osmanlı dönemindeki Lazistan eyaleti tapu kayıtları ve mühürler ile 40 tarihi eserin fotoğrafı yer alıyor.

"Arşiv işine bu kadar önem veren ecdadı ne kadar büyük rahmetle minnetle ansak azdır"

Serginin açılışında konuşan Rize Valisi Kemal Çeber, sergiyi gezen vatandaşların çok etkileneceğini belirterek, "Bugün bizim için çok gurur verici bir gün. Bu serginin açıldığı tek bölge müdürlüğü olmayan iliz. Kuyud-ı Kadime, kadim devletimizin, kadim milletimizin köklü, kurumsallaşmış, her şeyin ispatı nitelikli bir çok arşivin kayıtlı olduğu bir arşivdir. Kuyud-ı Kadime'nin belki de çok küçük bazı örneklerini görüyoruz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'müz bugünkü faaliyetlerine dönüşmeden önce devletimizin tüm arşivinin kaydedildiği bir dönem yaşadığı için her türlü kaydı ve arşivlemeyi orada bulmak mümkün. Bu sergiyi gezen herkesin çok etkileneceğini ve çok anlamlı sergi olduğunu düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Kudüs'le ilgili girişimleri olduğu zaman şunları söylemişti, ''Hiç merak etmeyin. Oranın her türlü arşivi bizde' dediğinde Kastettiği şeyler bunlardı. Kudüs'te ne nedir? Kudüs'de ne kimindir, ne neyi ifade eder? Hepsi döneminin kayıtları ile bizim arşivlerimizde mevcut. Aynen Ayasofya'da ve diğer değerlerde olduğu gibi. Dolayısıyla arşiv işine bu kadar önem veren ecdadı ne kadar büyük rahmetle minnetle ansak azdır" ifadelerini kullandı.

"Sergi sadece Rize'de değil, Karadeniz bölgesinde ilk kez açıldı"

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nde Arşiv Dairesi Başkanlığında uzman olarak çalışan Mehmet Yıldırır, serginin Karadeniz'de ilk kez açıldığını belirterek, "Kuyud-ı Kadime Arşivi Sergisi 600 yıllık Osmanlı'dan bugüne kadar uzanan köklü bir teşkilat olan kurumumuzun arşivinde bulunan en nadide eserlerden 25 tanesini Rize'ye getirdik. Sergimizin en değerli eserleri Ayasofya Vakfiyesi ve Kudüs Evkaf Defteri replikasıdır. Yaklaşık 25 tane de tablomuzda bulunan belgelerimizin, defterlerimizin görüntülerinin yer aldığı tablolar. Sergimiz burada 2 gün boyunca açık kalacak. Sergi sadece Rize'de değil, Karadeniz bölgesinde ilk kez açıldı. Müdürlüklerimizin organizasyonlarıyla bu bölgede ilk defa sergi düzenleniyor" şeklinde konuştu.