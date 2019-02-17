Liseli gencin projesiyle cinayetler daha kolay aydınlanacak

Rize'de lise öğrencisi gencin 150 TL'ye mal ettiği, Olay Yeri İncelemede Zaman Tayin Aracı (OYİZTA) ile önce ölüm saati daha çabuk belirlenecek ve buna bağlı olarak suçlunun kaçabileceği mesafe de hesaplanacak.

Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi 17 yaşındaki Berkant Alperen geliştirdiği cihaz ile olay yeri incelemesinde polislerin hızlı ve hassas ölçüm yapmalarına olanak sağlamayı hedefliyor.

Bütün parçaları kendi üretti

Lise 4'üncü sınıf öğrencisi Berkant Alperen'in her parçasını kendi elleriyle ürettiği cihaz ile olay yerine gelen polis memuru ceset üzerinde yapacağı ölçümler sayesinde önce ölüm zamanını tespit edecek, sonra kaçan suçlunun geçen sürede ne kadar bir mesafe kat ettiği bulunarak aramalar bu alan üzerinde yapılabilecek.

Cihazı için patent başvurusuna hazırlanan Alperen'nin projesi Erzurum'da gerçekleşecek TÜBİTAK'ın lise öğrencileri araştırma projeleri yarışmasında da boy gösterecek. Alperen, “2 yıl önce öğretmenimle ısı yalıtımı üzerine konuşurken başlayan projemin bu aşamaya gelmesi benim için bir gurur kaynağı “dedi.

Cihaz ölüm saatini belirliyor

Cihaz sayesinde ceset üzerinde yapılacak ölçümlerle ölüm saatinin belirleneceğini belirten Alperen,” Ölüm gerçekleştiğinde vücut sıcaklığı 26 dereceden aşağı doğru düşmeye başlıyor. Bu değişim ortamdaki rüzgâra, cesedin temas ettiği yüzeyin soğukluğuna göre değişiyor. Geliştirdiğimiz metot vücuttaki soğuma süresini kısa zamanda ölçerek sonuca hızla ulaştırıyor, ölüm zamanı hakkında bilgi veriyor. Polis ekipleri olay yerine girdiği zaman hemen ölçüm alıp vücudun ne zaman soğumaya başladığını ölçebiliyor. Ölüm zamanı tespit edilerek suçlunun ne kadar zaman önce olay yerinde olduğu ve geçen sürede ne kadar mesafe kaçabileceği de tespit edilebilecek. Ürettiğim cihazla hiçbir adli kimya bilgisi olmayan bir polis memuru olay yerine gittiğinde, hızlı ve hassas bir şekilde ölçümlerini yaparak olay zamanı hakkında yaklaşık bir sonuca varabilecek” dedi.

"İki yıldır çalışıyorum"

İki yıldır cihazı geliştirmek için çalıştığını belirten Alperen” 2 senedir bu cihazı geliştiriyorum. İlk başladığımda elektroniği yeni öğrenmeye başlamıştım. Öğrendim, öğrendiğimi bu cihazda uyguladım. Delikli plakette lehimlediğim devre bana ait, programlama bana ait, bunların hepsini süreç içerisinde öğrendim. Proje bana çok fazla şey kattı. İleride geliştireceğim farklı projeler için ilk adım oldu” açıklamasında bulundu.

Alperen cihaz üzerindeki sensörler ile tercihe göre cesedin yüzeyinden yada daha derin bir yerinden ölçümler alarak denklemi yapan cihaz ile 2 farklı zamanda yapılan ölçüm arasındaki değerlerle soğuma hesaplanarak ölüm zamanının tespit edildiğini dile getirerek “Projede kullandığım sensörün tıbbi hassasiyetle ölçebileni var. Ben maddi olarak karşılayamadığım için alt sürümünü kullandım. Bu şekilde geliştirmeler yapılarak ürün daha hassas çalışır hale getirilebilir. Programında da çok fazla geliştirmek istediğim yerler var. Rahat bir menü tasarımı yapabilirsem kullanımı çok daha kolay olacaktır” ifadelerini kullandı.

Sadece 150 TL mal etti

Cihazı 150 TL'ye mal ettiğini sözlerine ekleyen Alperen “Birçok konuda sağlık ve polis ekiplerine yardımcı olacak bu cihazı 150 TL kadar bir maliyetle ürettim, daha yüksek sensörler kullanılırsa maliyeti artacaktır, ancak emniyet güçlerinin daha hassas ve hızlı sonuca ulaşması için buna değer” dedi.

Alperen'in Danışman öğretmeni Halil İbrahim Dönmez ise öğrencisiyle yaptığı proje nedeniyle gurur duyduğunu dile getirerek “Bir matematik denklemiyle başlayan süreçte bu aşamaya gelinmesi ve öğrencimizin bunu başarması bizleri onurlandırdı diyerek “BİLSEM'deki projemizin üretim ve yönetim sürecine bir soru üzerine başladık. Soru ilk önce bir matematik denklemiydi. Programlarla, elektronik devrelerle öğrencinin üretim yaptığı bir süreç işledi. Şu anda projenin patent süreci var. Patent başvurusu yapılacak, evrak süreci devam ediyor. 12 aylık takip süreci sonunda uygun görülürse patent alınacak. Öğrencimiz üniversitede elektrik elektronik mühendisliği hedefliyor. Muhtemelen daha fazla projelere üniversitede imza atacaktır. Bu proje amacına ulaşacaktır. Daha büyük destekler görürse daha iyi olacağını düşünüyorum. Erzurum'da yapılacak lise öğrencileri bireysel yarışmasına davet edilmesi de daha şimdiden ilgi gördüğünün bir ispatı oldu” ifadelerini kullandı.