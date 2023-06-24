Mahalle muhtarları bu sefer teknik direktörlük yaptı

Rize Belediyesi'nin düzenlediği ‘Mahalleler Arası Minikler Çocuk Futbol Turnuvası ve Şenliği'nde mahalle muhtarları kendi mahalle takımlarının teknik direktörlüğünü yaptı.

Rize Belediyesi tarafından ‘Mahalleler Arası Minikler Çocuk Futbol Turnuvası ve Şenliği' düzenledi. Düzenlenen turnuvada 13 mahalle takımının mücadelesi sahne olurken, takımlara mahalle muhtarları teknik direktörlük yaptı. Finalde Tophane Mahallesi ve Fener Mahallesi karşı karşıya geldi. Finalde 7-2'lik sonuçla son bulan maçı Fener Mahallesi kazandı. Müsabakaların ardından turnuvanın kazananlarına madalyaları ve kupaları verildi. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'de vatandaşların katıldığı şenlikte köfte ekmek dağıttı.

Başkan Rahmi Metin: "Turnuvada da sembolik olarak muhtarlar teknik direktör oluyor"

Mahalle muhtarları kendi mahalle takımlarında teknik direktörlük yaptığını ifade eden Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Aslında buradaki maksat 46 tane mahalle muhtarımızı zamana zaman çocuklarla bir araya getirmek. Okulların tatil olmasıyla birlikte 7-10 yaş arasındaki miniklerimizin mahallelerini temsilen bir turnuva yapıyorlar. Turnuvada da sembolik olarak muhtarlar teknik direktör oluyor. Tatlı bir çekişme oluyor aralarında. Bizde bundan mutlu oluyoruz. İnşallah bunu 3 ayda bir yapacağız burada maksat Rize'deki gençleri spora alıştırabilmek, sporla iç içe olabilmelerini sağlayabilmek. Rize'de en prestijli futbol olduğu için daha çok onun üzerinden gidiyoruz ama tabi ki sporlar alakalı başka etkinlikler de yaptırıyoruz çocuklarımıza. İşte bugünde bunlardan birinin turnuvası yapıldı. Günlerdir devam eden mücadeleler sonucunda ilk 5'e kalan takımların birbiri ile olan müsabakaları yapıldı. Sonunda ilk üçe girenlere hediyelerimizi verdik. Maksat Rizespor forması altında bütün mahalledeki çocuklarımızı bu heyecana ortak edebilmek. Bunun içerisine Muhtarları ve aileleri de katarak daha sonrasında ise köfte ekmek yiyerek buradan ayrılmak” şeklinde konuştu.

Muhtar Hacı Ali Güney: "Umarım bu etkinlik bundan sonra da devam eder"

Yapılan etkinliklerin devam etmesinin gerektiğini söyleyen Piriçelebi Mahallesi Muhtarı Hacı Ali Güney, “Rize Belediyemizin mahalleler arası futbol turnuvasının ikincisini bu sene yapıyoruz. Hem çocuklarımız eğelendi hem Aileler eğlendi tanıştılar kaynaştılar. Bugünde final yapılıyor. Bu etkinlik ikinci kez oldu. Takımların teknik direktörlüklerini mahalle muhtarları yaptı. Umarım bundan sonra da devam eder. Buda bir ilk oldu gerçekten hem muhtar hem teknik direktör. Biz finallere kalamadık ama hepimiz Rize'nin evlatlarıyız. Kimin birinci olması önemli değil. Burada yarış yok. Kim hak ediyorsa o kazansın. Belediye başkanımızın bu tür etkinliklerin devamlılığı için gayretleri var. Bu Rize'de ilk oldu hem mahaller arası turnuva hem muhtarların teknik direktörlük yapması güzel bir etkinlik oldu daha sonra da daha güzel etkinlikler olur” ifadelerini kullandı.