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Mahalleler Arası Yiğit Demirel Futbol Turnuvası düzenleniyor

Rize Belediyesi tarafından "Mahalleler Arası Yiğit Demirel Çocuk Futbol Turnuvası ve Şenliği” düzenleniyor.

Rize Belediyesi tarafından "Mahalleler Arası Yiğit Demirel Çocuk Futbol Turnuvası ve Şenliği” düzenleniyor.


Rize Belediyesi'nin organizesinde yapılan turnuva 2-4 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 18 mahalle takımının yer alacağı turnuvada takımların teknik direktörlüğünü mahalle muhtarları yapacak. 7 ile 10 yaş arası çocukların oynayacağı turnuvanın açılış karşılaşması 2 Şubat'ta Şenol Birol Tesisleri'nde yapılacak. Final maçı ise palyaço gösterileri, çeşitli eğlenceler ve ikramların eşliğinde 4 Şubat'ta Rize Belediyesi Portakallık Sosyal Tesisi Halı Sahası'nda düzenlenecek.

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