Rize'nin İkizdere ilçe merkezine 500 metre uzaklıktaki Manle Şelalesi turizme kazandırılacak.

İkizdere merkeze 500 metre uzaklıktaki Yeşilyurt Mahallesinde bulunan Manle Şelalesi turizime kazandırılmak için hazırlanıyor. Yeterli tesis olmamasına rağmen Manle Şelalesi son yıllarda günü birlik görmek isteyen yabancı turistlerin uğrak yeri oluyor.

Manle şelalesinin Rize'ye gelenlerin görmesi gereken bir yer olduğunu belirten İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz '' Rizemiz yalnız Çay ile tanınmıyor. Yaylaları ve şelaleleri ile etkileyici bir şehirdir. Bu şehrin hiç bozulmamış en güzel ilçelerinden biriside İkizdere'dir. İkizdere ilçemizin merkeze çok yakınında bulunan Manle Şelalesi mutlaka görülmesi gereken yerlerden biridir. Yeşilyurt Mahallesindeki Şelalemiz ilçe merkezinden 500 metre uzakta muhteşem doğası olan bir yerde bulunuyor. Yeşilyurt Mahallesinde bulunan Manle Şelalesi iki kademeli ve yaklaşık olarak 30 metre yükseklikten akan güzel bir şelaledir. Suyu hiç eksilmez. Bölgemizin gizli kalmış mekânlarından olan Manle şelalemize 2023 yılında inşallah yatırım yapacağız. Turizm Kültür Bakanlığımızın projemizi onaylamasını bekliyoruz. Projemiz kabul gördüğünde burada yürüyüş yolları, oturma yerleri ve teras yanında yeme ve içme ve hediyelik eşyalar gibi yöresel ürünler satılacak yerlerin olacağı komple bir tesis olmasını istiyoruz'' şeklinde konuştu.