Marius Sumudica: "Herkes Sumudica'yı attığı zaman mutlu oluyor"

Herkes Sumudica'yı attığı zaman mutlu oluyor” ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in 24. Haftasında karşılaşacağı Aytemiz Alanyspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında duran toptan yedikleri golleri kabul edemeyeceğini dile getiren Sumduica “Son iki maçta 1 frikikten 1 kornerden gol yemek kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü o golü yemesek Fenerbahçe maçını kaybetmeyecektik. Hatta gol attık, Boldrin'in golü verilmedi. Bence gol olmalıydı. Kasımpaşa maçında 1-0 öne geçtik belki ama sonra Emir Dilaver'e bir faul var. Sonra top kornere çıktı. Bu hakemin başka bir hatasıydı. Ama esas hata bizdeydi, duran topta, altı pasın içerisinden ayak içi ile oyuncu vuramaz. Ben bunu kabul edemem. Ama yine de memnunum sadece 2 gol yedik. İkisi de sabit anlarda, duran toplarda. Bu sorunu daha fazla çalışarak, daha fazla konsantre olarak çözebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

"Buraya takıma inandığım için geldim"

Takımın fiziksel olarak iyi durumda olmadığını ifade eden Sumudica “Hayatımda son 16 yılda, kariyerimde hiçbir zaman evde oturmadım, hep bir takım çalıştırdım. Ben buraya bu takımın potansiyeline inandığım, güvendiğim için geldim. Şehri de çok sevdim. Burada ihtiyacınız olan her şey var. Dağ var, deniz var. Ama sonuçlar almazsanız bunların hiçbiri yeterli değil. Ben buraya geldiğimde oyuncuların fiziksel açıdan daha iyi durumda olacaklarını tahmin ediyordum. Ama şu anda durum ne yazık ki öyle değil. Bir test yaptım, bu takımda fiziksel açıdan işler hiç iyi değil. Geçmişte bu takımla çalışan hiçbir teknik ekibe bunun sorumluluğunu yüklemek istemiyorum. Birde Covid-19'dan çıkan 9 oyuncum var. Onlar tamamen bitik durumda. 2 hafta odada kapalı kalınca 2 haftaya ihtiyacınız var. Boldrin, Merriah, Moroziuk'u direk olarak oyuna almak zorunda kaldım. Adım adım göreceksiniz ki gün be gün daha iyiye gidecek. Bana soracak olursanız bence biz Kasımpaşa'ya karşı 1 puan kazandık. Şuan ki durumumuzda 1 puanı ben kazanç olarak görüyorum. Eğer kulübede olabilseydim, bu maçı kazanırdık” dedi.

"Bu takım başka bir futbol oynayacak"

Hakemlerin kendisine kırmızı kart verdiğinde mutlu olduğunu düşündüğünü sözlerine ekleyen Sumudica “Gelecekte daha dikkatli olmalıyım, bunun farkındayım ama şu da var, şu anda ben bütün hakemler için ödül gibiyim. Herkes Sumudica'yı attığı zaman mutlu oluyor. Bugünden itibaren ben onlara bu fırsatı vermeyeceğim. Onlarla konuşmayacağım, sadece kendi takımımla konuşacağım” şeklinde konuştu. Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 3 puanla döneceklerini ifade eden Sumudica “Kadroya girmeyi hak etmeyen tribünde oturacak. Bir sonra ki maç için ise taraftara bir sürpriz hazırlıyorum. Sumudica'nın size bir sürprizi var. Bu takım başka bir futbol oynayacak. Biz Alanya'ya 3 puan almak için gidiyoruz. 1 puan alırsak iyi ama 3 puan alırsak tabi ki daha iyi. Ben hiçbir maça 1 puan almak için hazırlanmam” dedi.