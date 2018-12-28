Masa Tenisi Gençler Gurup Müsabakaları Rize'de başladı

28-30 Aralık 2018 tarihleri arasında Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Masa Tenisi Gençler Grup Müsabakaları, 13 ilden 100 sporcunun katılımı ile gerçekleştiriliyor.

Masa Tenisi Kız-Erkek Gençler Grup Müsabakaları, açılış seremonisine Güneysu Kaymakamı Davut Düzgün, Güneysu Belediye Başkanı, Halil Turan, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Akif Karslı, Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, İlçe Daire Amirleri, Okul müdürleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik yaptığı açılış konuşmasında “İnanıyorum ki Rize insanımızın sıcaklığı, misafir severliğini hissedecek ve ilimizden memnun bir şekilde ayrılacaksınız. Üç gün sürecek olan grup müsabakaların fair play çerçevesinde geçmesini temenni ederek Katılan tüm sporcu ve antrenörlere başarılar dilerim” dedi.

Açılış seremonisinin ardından sporculara protokol tarafından katılım belgeleri takdim edildi.