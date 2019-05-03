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MHP MYK üyeleri Rize'de kaza yaptı: 3 yaralı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Süleyman Latif Yunusoğlu ve Recep Bakırcı’nın da bulunduğu araç, Rize’de refüje çarptı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Süleyman Latif Yunusoğlu ve Recep Bakırcı'nın da bulunduğu araç, Rize'de refüje çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, öğle saatlerinde Rize'nin Derepazarı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İkizdere'den Rize il merkezi istikametine giden MHP MYK Üyesi Recep Bakırcı kontrolündeki araç, su birikintisi nedeniyle savrularak refüje çarptı. Kazada MYK üyesi olan MHP Trabzon 23. Dönem Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu ve Recep Bakırcı ile İl Yönetim Kurulu üyesi Musa Yazıcı hafif yaralandı. Araçtan kendi imkanları ile çıkan yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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