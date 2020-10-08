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MHP Rize İl Başkanlığı tarafından esnaf ve vatandaşlara Azerbaycan Bayrağı dağıtıldı

Rize’de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ardeşen İlçe Başkanlığı tarafından esnafa ve vatandaşlara Azerbaycan Bayrağı dağıtıldı.

Rize'de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ardeşen İlçe Başkanlığı tarafından esnafa ve vatandaşlara Azerbaycan Bayrağı dağıtıldı.


MHP Rize İl Başkanlığı tarafından esnaf ve vatandaşlara, Azerbaycan'a destek amacıyla Ardeşen ilçesinde Azerbaycan bayrakları dağıtıldı. Etkinlik hakkında açıklama yapan MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan, "Ermenistan tarafından Azerbaycan'a yönelik başlatılan saldırı sonrası bizlerde Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Kalbimiz her daim onlarla beraber ve beraber olmaya devam edecektir. Azerbaycanlı kardeşlerimize, soydaşlarımıza yönelik desteğimizi göstermek için ise kalbimizde Türk Bayrağı'nın hemen yanı başında duran Azerbaycan Bayrağı dağıttık. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın da teveccüh göstererek Azerbaycan'a destek olduğunu gördük. Etkinliğimizde bizimle beraber olan esnaf arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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