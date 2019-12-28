İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MHP Rize Teşkilatı da yerli ve milli otomobilden 53 adet istiyor

Türkiye’nin 60 yıllık hayali olan yerli otomobil projesinde sona gelindi.

Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan yerli otomobil projesinde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün düzenlenen törenle Türkiye'nin yerli otomobili tanıtıldı.


Aracın tanıtılmasının ardından MHP Rize İl Teşkilatı Türkiye için önemli olan bu adımı desteklediklerini ve gurur duyduklarını dile getirdi. MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan üretimi gerçekleştirilen ilk yerli otomobile talip olduklarını, Rize'de bütün taksi esnafıyla görüşeceklerini ve bu otomobil için teşvik edeceklerinin altını çizdi. TOGG'un geleceği için ülke geneline yayılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Alkan "Bizler TOGG'un dünyaya tanıtlaması ile duyduğumuz gururu onu insanlarımıza anlatarak göstereceğiz. Bizim yerli ve milli bir otomobilimiz olan TOGG'da emeği geçen herkese minnettarız. MHP Rize İl Teşkilatı olarak, tamamı yerli ve milli Türkiye'nin ilk otomobili TOGG'un 53 adetine biz de talibiz. Sadece aracın kendisine değil reklamına da talibiz. Taksici esnafı ile görüşüp bu otomobilin hızla yayılmasına destek vereceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.