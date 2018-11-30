Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Rize'den ayrıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi görüşme ve toplantı için geldiği Rize'den ayrıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Rize'de düzenlenen ve 81 ilin Milli Eğitim Müdürlerinin katıldığı '2023 Eğitim Vizyonu Uygulama Çerçevesi Toplantısı'na başkanlık yapmak üzere Rize'ye geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen programın altından Rize Valiliğini ziyaret eden Bakan Selçuk'u burada Rize Valisi Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Reşat Kasap ve kurum müdürleri çalışanları karşıladı.

Bakan Selçuk, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Çeber tarafından içerisinde Rize çayının yer aldığı hediye paketi takdim edilirken, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap ise Bakan Selçuk'a, Anzer balı ile belediyenin yayımladığı çeşitli katalogları ve kitapları sundu. Başkan Kasap, Selçuk'a Anzer balının değerli bir bal olduğunu ve sabah sadece bir çay kaşığı kadar tüketmesini önerdi.

Bakan Selçuk daha sonra Vali Çeber ve diğer protokol üyeleriyle makamında basına kapalı bir görüşme yaptıktan sonra Trabzon Havalimanı'ndan kalkacak uçağı için Trabzon'a karayoluyla gitmek üzere yola çıktı.