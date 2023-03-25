Milli güreşçi ve antrenörü Rize'de öğrenciler ile bir araya geldi

Milli Güreşçi Rıza Kayaalp ve Antrenörü Şaban Donat Rize'nin Güneysu Spor Lisesi'nde düzenlenen kariyer günleri çerçevesinde öğrenciler ile bir araya geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp ve Antrenörü Şaban Donat Güneysu Spor Lisesine konuk oldu. Okulda eğitim gören öğrenciler ile bir araya gelen milli sporcu ve antrenörü, katılımcılarla deneyimlerini paylaştı. Öğrenciler ile karşılıklı bilgi alışverişinin gerçekleştirildiği buluşmanın sonunda Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, Milli Güreşçi Rıza Kayaalp ve Antrenörü Şaban Donat'a katılımından ötürü teşekkür ederek plaket ve hediye takdim etti.