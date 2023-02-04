Minik futbolcular, Yiğit Demirel için top koşturdu

Rize'de üzerine kale direği devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki minik futbolcunun anısına Rize Belediyesi futbol turnuvası düzenledi.

Çaykur Rizespor'un 8-10 yaş takımı oyuncusu 8 yaşındaki Yiğit Demirel, 7 Aralık 2022 Çarşamba günü Çaykur Rizespor'un altyapı tesislerinde kale

direği üzerine devrilmesi sonucunda hayatını kaybetmişti. Yiğit için Rize Belediyesi mahalleler arası futbol turnuvası düzenledi. Düzenlenen turnuvada 18 mahalle takımının mücadelesi sahne olurken, takımlara mahalle muhtarları teknik direktörlük yaptı. Finalde Müftü Mahallesi ve Atmeydanı Mahallesi karşı karşıya geldi. Finalde 1-1'lik sonuçla son bulan maçı penaltılarda Atmeydanı Mahallesi kazandı. Müftü Mahallesi oyuncuları gözyaşlarını tutamazken, Atmeydanı Mahallesi arkadaşlarını teselli etti. Müsabakaların ardından turnuvanın kazananlarına madalyaları ve kupaları verildi. Programa katılan Yiğit'in annesi Huriye Demirel ve babası Uğur Demirel'e ise plaket takdim edildi.

Yiğit Demirel anısına yapılan etkinliğin güzel geçtiğini ifade eden Rize Belediye Başkanı Muhittin Aydın Bilsel, "Rize'de mahalle muhtarlarımızın önderliğinde geçmiş zamanda talihsiz bir olayda kaybettiğimiz Yiğit Demirel'in anısına futbol turnuvası düzenledik. Merkezde 18 mahalle muhtarımızın katılımıyla yapmış olduğumuz turnuvanın finali yapılmasıyla son buldu. Çok güzel bir etkinlik oldu. Turnuvadan sonrada geleneksel oyunları düzenledik" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen turnuvanın devamının da geleceğini belirten Reşadiye Mahallesi Muhtarı İrfan Kaya, "Bu tür turnuvaları düzenleyerek çocukları organize ederek sosyal yaşamın içerisine çekerek çocukların mutlu olduğunu görmek bizi duygulandırdı. Rize Belediyesi çok büyük bir etkinliğe imza attı. Katılan tüm takımlara gönülden tebrik ediyorum. Bu organizasyon Küçük yavrumuzu anısına yapıldı. İnşallah ikincisi ve üçüncüsü de yapılacak" şeklinde konuştu.