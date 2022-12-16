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Minik Yiğit'in ismi esame listesinde yer aldı

Rize’de üzerine kale direği devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Yiğit Demirel’in ismi gazetecilere dağıtılan esame listesinde yer aldı.

Rize'de üzerine kale direği devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Yiğit Demirel'in ismi gazetecilere dağıtılan esame listesinde yer aldı.


Çaykur Rizespor'un 8-10 yaş takımı oyuncusu 8 yaşındaki Yiğit Demirel, 7 Aralık Çarşamba günü saat 16.45 sıralarında Çaykur Rizespor'un alt yapı tesislerinde üzerine kale direğinin üzerine devrilmesi üzerine kaldırıldığı hastanede 3 gün yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden minik Yiğit'in ismi gazetecilere dağıtılan esame listesinde Çaykur Rizespor'un oyuncularının bulunduğu kısımda sonuszluk işaretiyle yer aldı.

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