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Miniklerden “Rize'ye demiryolu istiyoruz“ pankartı

Çaykur Rizespor’un Rize Kent Konseyi ile birlikte başlattığı Mahalleler Arası Futbol Turnuvası Mehmet Cengiz Tesislerinde devam ederken minik ziyaretçilerden Demir Yolu Projesi’ne destek geldi.

Çaykur Rizespor'un Rize Kent Konseyi ile birlikte başlattığı Mahalleler Arası Futbol Turnuvası Mehmet Cengiz Tesislerinde devam ederken minik ziyaretçilerden Demir Yolu Projesi'ne destek geldi.


Minik futbolcular "Rize'ye demiryolu istiyoruz" pankartı açarak tren halkası oluşturup taleplerini dile getirdiler. Ardından Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı Operasyonu'na katılan askerlerimize destek veren minikler kahramanlarımıza selam gönderdiler.

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