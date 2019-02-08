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Miniklerin dağıttığı bez çantalar kısa sürede tükendi

Rize’de ilkokul öğrencilerinin dağıttığı bin adet bez çanta ve pazar filesi 10 dakikada tükendi.

Rize'de ilkokul öğrencilerinin dağıttığı bin adet bez çanta ve pazar filesi 10 dakikada tükendi.


Rize'de Merkez Memişağa Parkı'nda düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencileri “Sıfır Atık Projesi” kapsamında bez çanta ve pazar filesi dağıttı. Toplamda bin adet olan çantalar vatandaşın bir anda standa toplanmasıyla 10 dakikada tükendi.


Proje hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kalender daha bilinçli nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getirerek “Rize'de vatandaşlarımıza poşet yerine çevreye duyarlı, sağlıklı file ve buna benzer taşıma maddeleri kullanmaları için bir etkinlik düzenledik. Sağ olsun öğrencilerimiz tarafından bugün bu meydanda bu etkinliğimizin ilk aşamasını gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikle çocuklarımızın bilinç kazanması, geçmişten geleceğe daha duyarlı nesiller yetişmesi amaçlanmaktadır. Katkı sağlayan tüm velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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