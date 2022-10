Çaykur Rizespor'un tecrübeli oyuncusu Mithat Pala, "Manisa maçının çok zor geçeceğini düşünmüyorum. Üst sıraları yakalamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında karşılacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan başarılı futbolcu Mithat Pala, "Öncelikle bu sene takım olarak yeni bir yapılanma oldu. Bunun alışma süreci muhakkak olacaktır. Erzurum kampını çok iyi geçirdik. Transferler biraz geç geldi. Takımın birbirine alışma süreci uzun sürecekti. Bu da gün geçtikçe iyi oluyor. Şu anda da herkes yüzde yüz performans sergilemiyor. Zaman geçtikçe çok daha iyi olacağız. Her futbolcu oynadıkça gelişir. Ben kendimi ilk haftalara göre daha iyi görüyorum. Gün geçtikçe de daha iyi olacağım. Eksiklerim var ama onları da kapatmak için elimden geldiğini yapıyorum. Takımda müthiş bir aile ortamı var. Türk de yabancı da olsa anlaşıyoruz. Hocamızın tercihi şu an Türkler oynuyor. Manisa maçı için biz bu hafta çok iyi hazırlandık. Kupa maçı da vardı, oradaki galibiyet moral oldu. Manisa maçını kazanmak istiyoruz çünkü üst sıralara tırmanmamız için önemli bir maç. Son 3 haftadır gol yemiyoruz. Manisa maçının çok zor geçeceğini düşünmüyorum. Üst sıraları yakalamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.