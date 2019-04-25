Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor'da genç oyuncu Mustafa Saymak, "İnşallah 3 puanı alırız ve hedefimize doğru gideriz" dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde konuşan Çaykur Rizesporlu futbolcu Mustafa Saymak, “Başakşehir maçında iyi oynadık ama berabere kaldık. Yine de 1-1 bizim için iyi bir skor. Biz hazırız. Biz çok iyi takımız. İnşallah 3 puanı alırız ve hedefimize doğru gideriz. İkinci devrede iyi puanlar aldık. Şimdiye kadar 26 puan aldık. Çok iyi takımız, şu an güvenimiz de yerinde. İnşallah iyi maç oynarız ve 3 puanı alırız” diye konuştu.

Emre Belözoğlu ile girdiği birebir mücadeleler hakkında konuşan Saymak, “Benim ilk on birdeki ilk maçımdı. 75 dakika kadar dayandım. Sonra kramp girdi. Maçta Emre Belözoğlu benim adamımdı. Maçta her şey oluyor, o bana ben ona vuruyorum. Saha içerisinde abi kardeş olmaz. Saha dışında saygı sonsuz” ifadelerini kullandı.