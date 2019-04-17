Nefes darlığı şikâyeti ile geldi, 24 santimlik tümörü çıkartıldı

Rize'de nefes darlığı şikâyeti ile hastaneye başvuran 52 yaşındaki Zinnet Soykan'ın, ana toplardamardan itibaren kalbin sağ boşluklarını dolduran 24 santimetrelik tümörü zorlu bir ameliyatın ardından çıkartıldı.

Birçok merkez tarafından ameliyat dahi olması çok riskli görülen hasta, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuştu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ozan Karakişi, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Hastamız acil servise nefes darlığı, dudaklarda ve ellerde morarma şikâyeti ile başvurduğunu dile getirerek, hastanın 9 yıl önce rahim kanseri nedeni ile ameliyatla rahim ve yumurtalıkların alındığı ve yaklaşık 3 aydır giderek artan nefes darlığı şikâyetleri olduğunu belirtti. Karakişi “Hasta 3 aydır dış merkezlerde karındaki ana toplardamardan kalbe uzanan pıhtı nedeni ile takipli olan hastaya mevcut durumundan dolayı ameliyatının çok yüksek riskli olduğu ve masada kalabileceği söylenmiş ve kan sulandırıcı ilaç tedavisi başlanmıştır. Hastanın acil serviste yapılan kontrol muayene sonucu karın içi ana toplardamardan başlayan pıhtının kalbin kirli kanının toplandığı sağ kulakçık ve karıncık bölgesine uzanıp o boşlukları tama yakın doldurduğu tespit edildi. Yani kirli kan temizlenmek için akciğere gidemiyordu" ifadelerini kullandı.

Hasta ve yakınlarına mevcut hali ile ameliyatının çok yüksek riskli olduğu fakat ameliyat olmazsa da fazla bir ömrü olmadığı anlatılarak, acil ameliyat hazırlıkları yaptıklarını belirten Karakişi, “Kalp çalışır durumda iken kalbin sağ boşlukları açıldı ve daha önceden kan pıhtısı olduğu raporlanan kitlenin tümör olduğu anlaşıldı. Dikkatli bir şekilde yaklaşık 24 santimetre uzunluğunda ana toplardamardan itibaren kalbin sağ boşluklarını dolduran kitle çıkarıldı” dedi.

Ameliyat sonrası yoğun bakım sürecini de iyi bir şekilde atlatan hastanın kan oksijen düzeyleri dramatik bir şekilde düzeldiğini ve şifa ile taburcu edildiğini söyleyen Karakişi, şöyle devam etti:

“Kitlenin patolojik olarak incelendiğinde 9 yıl önce geçirdiği hastalığı ile aynı olduğu tespit edildi. Tüm dünyada oldukça nadir görülen bu durumdaki hastamızı başarı ile tedavi edip şifa ile taburcu etmenin mutluluğu her şeye değer. Kliniğimizde kalp nakli dışındaki diğer açık kalp ameliyatları, açık ve kapalı aort damar ameliyatları, kalp kapak değişimleri, varis, atardamar ve fistül ameliyatları başarılı bir şekilde yapılmaktadır.”

Hasta, Zinnet Soykan ise yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 3 aydır nefes almakta çok zorlanıyordum. Gece üç yastık ile anca uyuyabiliyordum. Kalkamıyordum ve tırnaklarım morarıyordu. Her gittiğim doktor bana ameliyat olamazsın diyordu. Yakınlarıma 'Gece hastanızı kollayın. Yatakta ölü bulabilirsiniz' dediler. En son kan vermek için hastaneye gittiğimde nefes alamadığı için acile başvurdum. Allah yüz bin kere hocalarımızdan razı olsun. Yeniden doğmuş gibiyim. Kendimi 15 yaşında hissediyorum” açıklamasında bulundu.