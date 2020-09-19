İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

O şelale yine yağmur nedeniyle taştı

Rize’nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi, bölgede sabah saatlerinde etkisinin gösteren sağanak yağış nedeniyle taşarak yolu trafiğe kapattı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi, bölgede sabah saatlerinde etkisinin gösteren sağanak yağış nedeniyle taşarak yolu trafiğe kapattı.


Rize'nin Çayeli ilçesinde son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği turizm merkezleri arasında yer alan Ağaran Şelalesi, taşarken, çevresi sular altında kaldı. Turizm tesislerinin olduğu bölgede şelalenin debisinin artması ile şelaleye giden yol da ulaşıma kapandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.