Oğlunun şehit edilişinin 14. seneyi devriyesinde oğlunun yanına gömüldü

14 yıl önce bugün Türkiye'den Bağdat'a giderken Musul yakınlarında düzenlenen saldırıda 7 arkadaşı ile birlikte şehit olan polis Süleyman Karahasanoglu'nun annesi, oğlunun öldüğü günün 14. seneyi devriyesinde oğlunun yanına gömüldü.

17 Aralık 2004'te Türkiye'den Bağdat'a giderken Musul yakınlarında düzenlenen saldırıda 7 arkadaşı ile birlikte şehit düşen polis Süleyman Karahasanoglu'nun annesi 87 yaşındaki Melek Karahasanoğlu dün sabaha Rize'nin İyidere ilçesinde bulunan evinde vefat etti.

İlçeye bağlı Hazar Mahallesi'ndeki Köprübaşı Camii'ndeki cenaze törenine, şehidin babası Dursun Karahasanoğlu, aile yakınları, Rize Valisi Kemal Çeber, İyidere Kaymakamı Orhan Altun, İyidere Belediye Başkanı Ahmet Mete, MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Karahasanoğlu kılınan cenaze namazının ardından ise 14 yıl önce yani bugün, 17 Aralık 2004'de şehit düşen oğlu Süleyman Karahasanoglu'nun yanına toprağa verildi.