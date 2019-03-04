Öğrenciler düzenledikleri sergiyle Rize'yi tanıttılar

Rize'de bir ortaokulun öğretmenleri ve öğrencileri, kenti tanıtmak amacıyla sergi düzenledi.

Reşadiye Zihni Derin Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte yaşadıkları kenti tanıtmak için okulda sergi açtı. Yöresel ürünlerden kültürel zenginliklere kadar Rize'nin değerlerinin anlatıldığı serginin açılışını Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkan Vekili Sultan Yılmaz, RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak gerçekleştirdi. Hazırlanan stantları gezen davetliler, öğrencilerden bilgiler aldı. Bakırcılıktan feretiko dokumasına, çaydan balıkçılığa kadar her detayın anlatıldığı sergide öğrenciler atma türkü ile atıştı.

"Doğal coşkulu samimi insanlar şehri Rize" sloganıyla hazırlanan sergide hamsi koliden pepeçuraya kadar her lezzetin yer aldığı standı gezen Vali Çeber, hafta sonunu Rize'de geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize yemeklerini tercih ettiğini söyledi. VAli Çeber, “Cumhurbaşkanımıza ‘ne yemek hazırlayalım' diye sorulduğunda kendisinin tercih ettiği yöresel yiyeceklerin hepsi burada mevcut” dedi. Bunun üzerine stanttan sorumlu öğrencinin “Onun için de yiyin“ sözleri gülüşmelere sebep oldu.

Serginin fikir sahibi öğretmenlerinden Zeynep Tavukçu, “Rize doğasından sanatına her anlamda tanıtılması gereken bir il. Burada birçok köşe ve stant hazırladık. Bakırcılıktan feretikoya, doğa sporlarından çaya kadar her şey yer alıyor. Öğrencilerimiz ile birlikte bunu hazırladık. Umarım onlar da altından en iyi şekilde kalkmıştır” şeklinde konuştu.

Türkçe öğretmeni Ömer Açıkgöz ise, “Öğrencilerimiz bu sergi sayesinde köylerinde daha önce dedelerinin nasıl yaşadığını bizzat görmüş, yaşamış oldular. Eski eşyalarımızla tarım aletlerinin kullanımı gibi şeyleri tanıtmış olduk. Önemli olan Rize'yi tanıtmaktı, başardık diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.