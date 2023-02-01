Oğuz Ceylan: "Çaykur Rizespor'da 11 yıl önce yarım kalan hikayem vardı"

Çaykur Rizespor'un yeni transferlerinden Oğuz Ceylan, "Rizespor'da 11 yıl önce yarım kalan hikayem vardı. Çok gelmek istedim ve yönetim de transferi tamamladı" dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 4 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yeni transferlerden Oğuz Ceylan, "Sezona Ankaragücü'nde başladım. Devre arasında menajerim Çaykur Rizespor'un benimle ilgilendiğini söyledi. Benim Rizespor'da yarım kalan hikayem vardı. Çok gelmek istedim ve yönetim de transferi tamamladı. İyi ki gelmişim. Yarım dönem Beşiktaş'tan kiralık olarak gelmiştim. İşler istediğimiz gibi gitmemişti. 11 yıl sonra tekrardan bu takımda şampiyonluğa oynamaktan, insan ister istemez etkileniyor. Buraya geldiğimde hiç oynamamıştım o yüzden içimde bir heves kaldı. Şimdi şampiyonluğa gidiyoruz. Sene sonunda bunu başaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Takımda arkadaşlık ortamı var"

Takımda çok iyi karşılandığını söyleyen Ceylan, "Ben Antalya kampında takıma katıldım. Takımda arkadaşlık ortamı var. Beni de çok iyi karşıladılar. İnanılmaz bir ortamımız var. Şampiyon olmama gibi bir ihtimal düşünemiyorum. Herkes çok elverişle çalışıyor. İnanıyorum ki sezon sonunda gülen taraf biz olacağız. Malatya maçının zor geçeceğini düşünüyorum çünkü Eyüpspor galibiyetinin moraliyle geliyorlar. Bizim bundan sonra hiçbir maçı telafi edecek zamanımız yok. Kalan maçlarımızı çok iyi geçireceğimizi düşünüyorum. Biz, her maça final gözüyle bakıyoruz" şeklinde konuştu.