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Okan Buruk: “10 maçtır kaybetmeyen bir takıma karşı kazandık”

0 mağlup eden Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör Okan Buruk, “Hedeflerimizi büyütme adına iyi bir galibiyet aldık.

0 mağlup eden Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Okan Buruk, “Hedeflerimizi büyütme adına iyi bir galibiyet aldık. 10 maçtır kaybetmeyen bir takıma karşı kazandık” dedi.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Okan Buruk, “Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan, mücadele gücü yüksek bir takım bugün sahada vardı. Maçın geneline baktığımızda çok hak ederek kazandığımızı düşünüyorum. Bu zamana kadar oynadığımız en iyi oyunlardan biri olduğunu düşünüyorum. Çok fazla daha da gol atabilirdik. Rakibimizin de girdiği pozisyonlar vardı. Günün sonunda taraftarımızla birlikte kazandık. Hedeflerimizi büyütme adına çok kritik bir galibiyet aldık. 10 maçtır kaybetmeyen bir takıma karşı kazandık. Önümüzdeki hafta ki maça da çok iyi hazırlanıp üzerimize düşeni yapacağız” şeklinde konuştu.

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