Okan Buruk: "Aatif ile ilgili bugün net gelişme bekliyoruz"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Okan Buruk, Kasımpaşa maçına kadar bazı transferleri yetiştirmek istediklerini söyledi. Buruk, Fenerbahçe'den Aatif Chahechouhe'nun transferine ilişkin bugün net bir gelişme beklediklerini dile getirdi.

Karadeniz ekibi Antalya kampından sonra Rize'de başladığı çalışmaları ilk kez basına açtı. Teknik Direktör Okan Buruk, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kadroya şu anda iki yeni oyuncunun katıldığı belirten Okan Buruk, "Ligin ikinci yarısına iyi hazırlandık. Oyuncu performanslarımız iyiydi. Kasımpaşa maçına hazırlanıyoruz. İki yeni arkadaşımız aramıza katıldı. Ayrılan ve ayrılacak arkadaşlarımız var. Aramıza katılacak arkadaşlarımız da olacak. Transferde, tam hayal ettiğimiz gibi kampa oyuncuları yetiştiremedik. Kampın son gününe iki arkadaşımız yetişti. Ara transfer zor işliyor. Her şeye rağmen kadromuzu ilk maça hazırlıyoruz. Transferle ilgili çalışmalar da devam ediyor. Bu hafta iki oyuncu daha kadromuza katmak istiyoruz. Belirlediğimiz mevkiler var. Stoper, sol bek, orta saha ve hücum hattına birer oyuncu transfer etmek istiyoruz" diye konuştu.

Aatif Chahechouhe'nun transferi hakkında da konuşan Buruk, oyuncuyu çok istediklerinin altını çizdi. Buruk, "Aatif ile ilgili bugün net gelişme bekliyoruz. Biz elimizden gelen en iyi teklifi yaptık. Aatif tekrar kulübü ile konuşacak. Burada Fenerbahçe Kulübü de oyuncunun Çaykur Rizespor'a gelmesi için çok yardımcı oldu. İnşallah bugün çözülür, biter ve aramıza katılır. İstediğimiz, Türkiye ligini bilen, yetenekli bir oyuncu. Katkı sağlayacak bir oyuncu. Başakşehir'den ve farklı takımlardan oyuncular var. Bu anlamda biraz dezavantajlıyız. Ligin son sırasında olduğumuz için çok iyi oyuncularla görüşmek yeterli olmuyor. Yurt dışında görüştüğümüz üç oyuncu var. Kasımpaşa maçı öncesi aksilik yaşanmazsa bir oyuncu kadromuza katılacak. Nakoulma hazır geldi. Bu da bizi çok sevindirdi. Sanki iki gün önce son maçını oynamış. Maç ritmine de adapte edeceğiz" ifadelerini kullandı.