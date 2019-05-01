Okan Buruk: “Ankaragücü deplasmanında en iyisini ortaya çıkarmaya çalışacağız”

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, "Ankaragücü deplasmanında hem oyun hem skor olarak en iyisini ortaya çıkarmaya çalışacağız" dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Çaykur Didi Stadyumu'nda sürdürdü. Antrenman öncesi Pazar Fen Lisesi öğrencileri oyunculara destek ziyaretinde bulunurken, Teknik Direktör Okan Buruk'a çiçek taktim etti.

Antrenman öncesi gazetecilerin sorularına yanıtlayan Teknik Direktör Okan Buruk, Alanyaspor'un oyuncusu Josef Sural'ın vefatından duyduğu üzüntüyü belirterek, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı da kutladı. Buruk, “Futbol dünyasının üzüldüğü bir olay yaşadık. Hem Alanyaspor camiasına hem de oyuncunun ailesine baş sağlığı diliyorum. Hepimiz gerçekten çok üzüldük. Günlerdir bunun etkisinden çıkamadık. Alanyaspor için çok zor bir süreç. Allah yardımcıları olsun. Hayatta bunlarda var. Üzüntümüzü belirtmek isterim. Bugün 1 Mayıs. Bütün işçilerin bayramını kutlamak istiyorum. Bizler de futbol işçisi olarak hazırlıklarımıza devam ediyoruz” dedi.

"Kendi işimize odaklandık"

Oynadıkları son iki maçtan beraberlikle ayrılan yeşil-mavili ekibin teknik adamı , söz konusu iki maçta da galibiyete yakın tarafın kendilerinin olduğunu belirtti. MKE Ankaragücü maçında skor anlamında iyi bir oyun oynamak istediklerini ifade eden Buruk, “İki maç, ve beraberlik. Oyun olarak daha iyi şeyleri yapan ve galibiyete yakın olan taraftık iki haftada da. Bu hafta Ankaragücü deplasmanında hem oyun olarak hem de skor olarak daha iyisini ortaya çıkarmaya çalışacağız. Ligde beşincilik için oynayan bir sürü takım görüyoruz. İddiası olan takımların puanları birbirine çok yakın. Bu takımlardan biri de biziz. Herkes puan almak için çok zorlu işler oynuyor. Biz burada kendi işimize odaklandık. Burada bütün takımlar kendi maçlarına odaklanıyor.” diye konuştu.

"Kadromuzu güçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz"

Önümüzdeki sezon kadrolarına katmak için oyuncu araştırmalarına başladıklarını ifade eden Buruk, sportif direktörlerini oyuncu izlemek için görevlendirdiğini belirterek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Önümüzdeki sene için planlama anlamında hepimizin vakti var. Bir yandan yarışırken bir yandan da transfer anlamında kadromuzu güçlendirmek adına çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda sportif direktörümüz de maçları izliyor. Bizler devamlı oyuncu takibindeyiz. Bir yandan bu seneyi planlarken bir yandan da önümüzdeki sene Rizespor için nasıl daha iyi olabilir planını yapıyoruz. Önümüzdeki sene kontratı devam edecek oyuncu sayımız biraz az. Hem kiralık oyuncularımız var hem de sözleşmesi biten oyuncularımız var. Bunlarla ilgili biz de raporumuzu hazırlıyoruz. Şu anda da başarılı bir takım var. En doğrusu bu başarılı takıma daha iyi oyuncular eklenerek bu şekilde devam etmesidir.”

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Aatif Chahechouhe ve Prejuce Nakoulma antrenmana katılmadı.