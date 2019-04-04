Okan Buruk: "Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş ile oynanacak lig mücadelesi öncesi yaptığı açıklamada, "Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında pazartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ligin ikinci yarısında üst üste aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Karadeniz ekibinde, Teknik Direktör Okan Buruk zorlu karşılaşmayı değerlendirdi. Buruk, lige verilen aranın kendilerine çok uzun geldiğini ve bu arada iyi bir kamp geçirdiklerini dile getirdi.

"Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz"

Ligin ikinci yarısında yakaladıkları tırmanışa devam etme arzusuyla maça hazırlandıklarını ifade eden Buruk, “Ara çok uzun oldu, uzun geldi hepimize. Futbolu özledik, maç oynamayı özledik. Kupa mesaisi başladı ama gerçekten Süper Lig heyecanının tekrar başlamasını bir an önce bekliyoruz. Maçımız pazartesi günü, bizim bekleme süremiz daha da fazla. Açıkçası seyircimizi özledik, milli takım arasına kazanarak girdik. Aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Tekrar Ligi canlı yaşamak, üst sıralara tırmanma heyecanı yaşamak, kazanma duygusuyla tekrar sahaya çıkmak, bunlar hep bizim düşündüğümüz ve aklımızda olan şeyler. İyi çalışmalar yaptık. Uzun bir ara olmasına rağmen izin verdik, hem dinlendik hem iyi bir kamp geçirdik. Bu kamp sürecinde de iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Bir haftalık yine bir çalışma süreci, iyi bir hazırlık olacak tabii ki. Maç oynamak, maç heyecanı yaşamak ayrı bir şey. İnşallah güzel bir şekilde tekrar bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"Transfer haberleri olacak"

Takımdaki bazı futbolcular için çıkan transfer dedikodularını da değerlendiren Okan Buruk, "İyi giden takımlarla ilgili devamlı transfer haberleri olacak. Formda olan, performansı yüksek takımların oyuncularının her zaman transfer gündeminde adları yer alacak. Bunlar normal şeyler. Ligin bitmesine 8 haftalık bir süreç var. Bu süreç içerisinde daha çok transfer haberleri gelecek çünkü yaza yaklaşıyoruz. Yaz transfer dönemi yaklaştıkça transfer haberleri daha çok olacak. Bunlar oyuncular için güzel şeyler aslında. Bunu oyuncuların performansını etkileyecek diye düşünmemiz gerekir. İstenilmek oyuncular için güzel bir şey. Zaten bizim oyuncularımız futbol olarak, karakter olarak çok doğru insanlar ve işlerini iyi yapan profesyonel insanlar. Değerli olmak, istenmek, büyük takımlarda ismi geçmesi tabii ki güzeldir. Bunun oyuncular için ayrı bir motivasyon olacağını düşünüyorum" diye konuştu.