Okan Buruk: “Bugün lider olmak çok önemliydi”

Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Buruk yaptığı açıklamada lider olmanın ve galibiyetin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Buruk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hızlı hücumu etkili yapmaya çalışan bir takımdı rakip. İlk yarıyı 1-0 önde bitirdik. İkinci yarının başında bireysel bir hatadan yediğimiz bir gol vardı. Son 10-15 dakikada Rizespor'un da net pozisyonu vardı. Belki sonlandırmada daha işler yapabilirdik. Kazandığımız için mutluyuz. Bugün lider olmak çok önemliydi. Rizespor benim çok sevdiğim takım ve değer verdiğim bir şehir. Oyuncularla beraber daha iyi yerlere geleceklerdir diye umuyorum.”