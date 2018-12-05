Okan Buruk: "Galatasaray'ın geniş kadrosu var"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray'ın geniş bir kadrosu olduğunu belirterek, "Kaliteli genç oyunculara sahipler. Rakibimizi bu yüzden eksik olarak görmemek lazım" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil-mavililerde antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilirken, antrenmana sakatlıkları bulunan Musa Çağıran, Mustafa Saymak, Ali Çamdalı ve Armand Traore katılmadı. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Okan Buruk iki takımında son haftalardaki gidişatının iyi olmadığını belirterek, deplasmanda Galatasaray'a karşı zorlu bir maça çıkacaklarını dile getirdi. Buruk, "Galatasaray evinde kazanmak isteyecektir. Bizim açımızdan deplasmanda alacağımız puan çok önemli, galibiyet almak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

"Galatasaray'ın geniş bir kadrosu var"

Galatasaray'ın geniş bir kadrosu olduğunu ve kaliteli genç oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Buruk, "Galatasaray'da son haftalarda sakat ve cezalı oyuncuların fazla olması bize büyük bir avantaj sağlamayacak. Ne kadar eksik oyuncusu olursa olsun Galatasaray'ın geniş bir kadrosu var. Kaliteli genç oyunculara sahipler. Rakibimizi bu yüzden eksik olarak görmemek lazım. Galatasaray iç sahada daha iyi performans gösteren bir takım. Çok mücadele etmemiz ve çok koşmamız gerekiyor. Rakibi doğru karşılayıp, yakalayabileceğimiz pozisyonları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Öndeki oyuncularımız iyi performans sergilerse kazanma şansımız olacaktır" ifadelerini kullandı.