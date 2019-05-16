Okan Buruk: “İkinci yarının en başarılı iki takımı sahada olacak”

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile mücadele edecek. Karadeniz ekibi söz konusu müsabakanın çalışmalarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sürdürüyor.

Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik adam Okan Buruk, ligin ikinci yarısında üç tane maç kaybettiklerini ve söz konusu maçların hepsinde rakiplerinden iyi oynadıklarını ifade etti. Buruk açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kaybettiğimiz her maç üzülüyoruz. İkinci devrede kaybettiğimiz üç maç var. Hepsinde de rakiplerinden daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Karşılığını alamadığımız üç tane maç geçirdik. Ama bir yandan da herkesin takdir ettiği geri bildirimler alıyoruz. Bu bizim için sevindirici. Biz buna devam etmek istiyoruz. Alanyaspor'a karşı doğru oynayan, ne oynadığını bilen, futbolun dizilişlerini ve isteklerini oynayan bir maç olmasını istiyoruz. Alanyaspor'u özellikle oyun olarak beğeniyorum. Sergen hoca da önemli işler yapıyor. İki tane ikinci yarının başarılı takımı olacak sahada. Karşılaşma güzel olacak diye düşünüyorum. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapıp, son iki karşılaşmaya Rizespor'a yakışık bir şekilde çıkmayı planlıyoruz.”

"Samudio'nun cezasının yüksel olduğunu düşünüyorum"

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bugün açıklanan kararlarını yorumlayan Buruk, oyuncusu Samudio'ya verilen 2 maçlık cezanın yüksek olduğunu ifade etti. Türk Futbolu'nun iyi yerlere gelmesi için herkesin sakin olması gerektiğinin altını çizen Buruk sözlerine şu şekilde devam etti:

“Samudio'nun cezasının yüksek olduğunu düşünüyorum. İsteyerek yapılmadığını maçtan sonrada söyledik. En üzücü olay Emre Akbaba'nın ayağının kırılması oldu. Keşke hiçbir şey olmasaydı herkes 3 puanı birbirine vermek isterdi. Sakatlıklar futbolun üstüne çıkıyor. Emre Akbaba'nın sakatlanması herkesi üzdü. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Samudio'da şut atıyordu ve Emre'yi görmedi. Zaten herkesin ortak kanısıdır bu olayda bilerek bir şey yapılmadığı. İki maçlık bir ceza verildi. Neden verildi bilemiyorum ama istemeden yapılan bir şeydi. Hepimiz çok üzüldük. Bizim kararlara gelince, maçtan sonra maçın etkisiyle herkes farklı şeyler yapabilir. Burada önemli olan Türk Futbolu'nun daha ileriye gitmesi için hepimizin sakin olması gerekiyor.”