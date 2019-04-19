Okan Buruk: “İlk 5 için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz”

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, hedeflerinin ilk 5'e girmek olduklarını dile getirdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Lig'in 29. hafta karşılaşmasında 21 Nisan Pazar günü Medipol Başakşehir'in konuğu olacak. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren yeşil-mavili ekibin Teknik Direktörü Okan Buruk, "Şöyle bir algı var. Şampiyonluğa oynayan takımların kaderini oynayacakları rakiplerinin belirleyeceği düşüncesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Herkes kendi geleceğini kendisi belirleyecektir. Biz de Rizespor'un başarısı için mücadele ediyoruz, ilk 5 sıranın içerisinde yer almayı istiyoruz. 5'inci sıradaki takımla aramızda 1 puan var. Bizim hedefimiz; lig sonuna kadar 5'inciliği kovalayıp lig bittiğinde bu hedefe ulaşmak olacaktır. İkinci yarıya başlarken 12 puanı olan bir takımdık. Şu an ikinci yarıda topladığımız 25 puan ile birlikte 8'inci sıraya yükselen bir takım oldu. Üzerimizde bunun özgüveni var. İkinci yarıya başlarken hedefimiz ligde kalmaktı ancak şu anki tabloda ilk 5 için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Başakşehir maçında puan almak için mücadele edeceklerini dile getiren Buruk, "Evimizde oynadığımız son maçı kazandık. İstanbul'a bunun özgüveni ile gideceğiz. Çok zor bir mücadele olacak. Ligin liderine karşı oynayacağız. Nasıl oynayabileceğimizi, kendi artılarımızı ve rakibimizin gücünü biliyoruz. Bu doğrultuda Başakşehir'den puan almak için sahaya çıkacağız” dedi.