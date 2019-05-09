Okan Buruk: "Kalan 3 maçımızı kazanmak istiyoruz"

Bu farkı kapatabilmek için kalan 3 maçımızı kazanmak istiyoruz'' dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayacak olan Çaykur Rizespor hazırlıklarına hız kesmeden devam etti. Yeşil-mavili takımın Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin sonuna yaklaşırken zor bir süreç içerisinde olduklarını dile getirerek, “Önümüzde 3 maçımız var. Bunlardan ilki Galatasaray karşılaşması olacak. Şu an ligin lideri ve çok moralli bir takımlar. Bunun yanında deplasman karneleri de pek iyi olmayan bir takımlar. Dış sahada kolay kaybetmese de kolay da kazanamıyorlar. Bu nedenle iç sahadaki avantajımızı kullanmak istiyoruz. Seyircimiz özellikle iç sahada çok güzel bir atmosfer var. Bunu takımımızın oyunu ile birleştirmemiz var. Bundan önce kendi sahamızdaki maçlara nasıl çıktıysak Galatasaray maçına da öyle hazırlanıyoruz. Oturttuğumuz bir oyunumuz var. İnşallah bu oyunumuzu kazanarak devam ettirebilirsek, ilk 5 için olan şansımız devam edecek. Bu anlamda Galatasaray maçını kazanmak bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.