Okan Buruk: "Kalan beş maçlık süreci en iyi şekilde geçirmek istiyoruz"

Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Okan Buruk antrenman öncesi yaptığı açıklamada, "Kalan beş maçlık süreci en iyi şekilde geçirmek istiyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacak maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi Teknik Direktör Okan Buruk, basın mensuplarının sorularına cevapladı. Başakşehir deplasmanında maçın son dakikalarında yedikleri penaltı golü ile 2 puan kaybettiklerini dile getiren Buruk “Başakşehir maçında iyi oynadık. Hak ettiğimiz bir galibiyet alacağımızı düşünüyorduk ama son dakikada maalesef bir penaltı golü ile maç berabere bitti. Başakşehir deplasmanından puan ile dönmüş olsak da maçın son dakikasında yediğimiz penaltı golü ile bir puan ile ayrılmak zorunda kaldık. Maçtan önce bize bir puan iyi gelebilir ama maçın sonucuna baktığımızda kaybettiğimiz iki puan var. Bundan sonraki haftalarda yine Başakşehir maçındaki oyunumuzu devam ettirip ligde devamlılık sağlamak istiyoruz” diye konuştu.

"Şu an ulaşabileceğimiz hedef ligin beşincisi olmak"

Ligin kalan haftalarında tüm takımları yenerek 5. olmak istediklerini dile getiren Buruk, “Biz maç maç gideceğiz. Sivas maçına odaklandık. Bu maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Sivasspor da iyi bir takım. Özellikle takım savunmasını iyi yapan ve öne doğru hızlı çıkabilen bir takım. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Maç maç gidip 5 maçlık süreci en iyi şekilde geçirmek istiyoruz. Bir hedef koyduk. Şu anda ulaşabileceğimiz hedef ligin beşincisi olmak. Bu hedefe ulaşmak için önümüzdeki maçların hepsini kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Bundan sonraki haftalarda bizim aleyhimize veya lehimize de hatalar olmaz"

VAR hakemlerinin maça daha fazla odaklanması gerektiğini savunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü, “Son 3 maçlık maçta aleyhimize yapılan hatalar var. Bu anlamda tabii ki üzülüyoruz. Bizimde beklentilerimiz var. Biz kimseden lehimize bir şey verilmesini zaten istemiyoruz. Maçtan sonrada söyledim bizim aleyhimize verilen penaltı penaltı gibi görünüyor. Ama ilk Awazieme yapılan hareketin o pozisyonun belki 5 katta şiddetli olduğunu söyleyebiliriz. Biz ilk yarı 1-0 öne geçsek belki bambaşka bir maç olacak. Bu Başakşehir'in veya bizim aleyhimize lehimize olabilir. Hiçbir takım kendisine hata yapılmasını istemiyor. İnşallah bundan sonraki haftalarda bizim aleyhimize de lehimize de hatalar olmaz. Pozisyonlar hakemlerin önüne geliyor onların da daha dikkatli olması gerekiyor. VAR'ın başındaki hakemin daha çok odaklanması gerekiyor. Maçlarda bu tür hatalar yaptırmaması gerekiyor. Bu hatalar hem Türk futboluna hem sahadaki hakeme hem MHK'ya hem de federasyona zarar veriyor. Oradaki hakemlerin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Herkes işini profesyonelce yapmaya çalışıyor. Onların da daha iyi hazırlanması gerekiyor. Bir şeyler eksik” şeklinde konuştu.