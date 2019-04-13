Okan Buruk: “Ligin altıyla olan bağımızı bugün kopardığımızı düşünüyorum”

RİZE (İHA) – Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Ligin altıyla olan bağımızı bugün kopardığımızı düşünüyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Okan Buruk, rakibe göre daha iyi bir futbol oynadıklarını belirterek, “Maçtan önce, 'Bugün kazanırsak yukarılara doğru tırmanışımız başlayacak. Bunun için ümitleneceğiz. Oyun içerisinde geçtiğimiz haftadan olumlu yönlerimizi alıp bu haftaya taşımak istiyoruz' demiştik. Maçın genelinde bunu yaptık. Oyunun büyük bir bölümünde üstün oynadığımızı düşünüyorum. Çok net goller kaçırdık. Penaltı pozisyonları vardı. Bunun dışında net pozisyonlarımız vardı. İkinci golü bulsaydık tabi ki maç çok farklı olacaktı ama bir türlü ikinci golü atamadık. Bu da tabi ki hem rakibimizin oyuna asılması hem de bizim zaman zaman psikolojik anlamda geriye yaslanmamıza neden oldu. Günün sonunda baktığımızda 1-0'lık galibiyet var ve ileriye dönük hedeflerimiz. İnşallah iyi bir şekilde daha güzel devam edecek. Ligin altıyla olan bağımızı bugün kopardığımızı düşünüyorum. Hedefimiz ligin içerisindeki ilk 5 takımdan biri olabilmek. Bunun için daha fazla çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşılaşmasında VAR sisteminin çalışmamasına yaptığı ironi ile tepki gösteren Buruk “Ben de devre arası pozisyonu izledim. Penaltı değil demek zor. Hakemin değerlendirmesi böyleydi. VAR sisteminde goldeki ofsayt çizgisi bugün çalıştı. Onun tamir olması bizim için sevindirici bir gelişme. Türk futbolu adına umutlandık” ifadelerini kullandı.