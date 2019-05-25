Okan Buruk: “Taraftarımızdan özür diliyoruz.”

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından, "Taraftarımızdan özür diliyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktör Okan Buruk daha çok rakip sahada oynayan kendilerinin olduğunu ifade etti. Pozisyonlarda on paslarda kötü sonuçlar aldıklarını ifade eden Buruk, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Bunu büyük maçlarda çok çektik. Bu tür önemli karşılaşmalarda erken gol yemememiz gerekiyor. Bunun sonunda kaçırdığımız toplar geri düşmemize neden oldu. Daha çok rakip sahada oynayan bizdik. Trabzonspor'un usta ayakları sonuca gitti. Son pasları çok kötü oynadık. Rakibimizi bizden üstün kılan son pasları iyi yapmaları ve bitirici olmalarıydı. Maçın sonunda hakem basit fauller çalarak, oyuncular ise yere yatarak baskı kurmamızı engelledi. Maçın hakemi her şeye faul çalmaya başladı. Oyuncular çok fazla yerde yattı. Böyle kolay bir hakem bulunca rakip bunu değerlendirmek istedi. Taraftarımızdan bu maçı alamadığımız için özür diliyoruz.”

Buruk bir sonraki sezonda kalıp kalmayacağıyla ilgili sorulan soruya şu şekilde cevap verdi:

"Kendi ailemle görüşeceğiz. İstanbul'da yaşıyorlar. Kulübümüzün burada düşünceleri nedir? Bunu değerlendireceğiz. Rizespor'u Rize'yi, taraftarını çok seviyoruz. Başkanımız abim gibi. Çok emek veriyorlar. Biz abi kardeş gibi olduk. Burada çok mutluyuz. Önümüzdeki hafta net olarak kararları veririz."