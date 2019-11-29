Ormanlı İlkokulunda kurulan kütüphaneye şehidin adı verildi

Rize Belediyesi tarafından Kalkandere Ormanlı İlkokulu ve Ortaokulunda 5 Eylül 1994 tarihinde Şırnak'ta PKK terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Er Mehmet Ali Yılmaz adına kurulan kütüphanenin açılışı Vali Kemal Çeber tarafından yapıldı.

Düzenlenen açılışa Vali Çeber'in yanı sıra Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İkizdere Kaymakamı Cafer Kaymakçı, Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım, Askerlik Şube Başkanı Yarbay Yalçın Öcal, Şehit Jandarma Komando Er Mehmet Ali Yılmaz'ın eşi Feride ve oğlu Turgut Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, kamu kurum ve kuruluşları müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Açılış töreni öncesinde okul bahçesindeki çocuklarla bir süre sohbet eden Vali Çeber, “Bugün açılışını yapacağımız kütüphaneden istifade edin. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Açılış töreni kütüphaneye ismi verilen şehit Jandarma Komando Er Mehmet Ali Yılmaz'ın özgeçmişinin okunması ile başladı. Törende konuşan Rize Belediye Başkanı Metin, “Bu toprakları bizlere vatan olarak bırakan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyorum. Onların emanetine sahip çıkmak, isimlerinin her zaman, unutulmadan yaşamasını sağlamak, bizlerin görevidir. Bu sebeple parklarımıza, köprülerimize, üstgeçitlerimize, sokaklarımıza şehitlerimizin isimlerini verdik. Gelecek nesillerin yetişeceği bu okulumuzda, bu kütüphanemizde şehit Jandarma Komando Mehmet Ali Yılmaz'ın ismi her zaman var olacaktır” diye konuştu.

Vali Çeber ise, “Vatan, millet ve bayrak uğrunda, şehit düşmüş kahraman şehitlerimizin hatırasını yaşatmak bizler için önemli. Biz değerlerine bağlı bir milletiz. Varlığımızı borçlu olduğumuz şehitlerimizin şehadeti bizim en önemli değerlerimizden biridir. Rizeli vatandaşlarımız vatanına, milletine, bayrağına devletine gönülden bağlı insanlar. Böyle güzel hassasiyetleri olan bir ilin valisi olmaktan gurur duyuyorum. Şehrimizin isimlerini yaşam alanlarımızda yaşatmak, çocuklarımıza, evlatlarımıza şehitliğin ne demek olduğunu öğretmek bizlerin görevi ve şehitler ölmez sözünün bir karşılığıdır. Şehit ailelerimizin göstermiş oldukları metanetli duruşta, dünyanın en büyük acısını ve en haklı gururunu görüyoruz” diyerek Başkan Metin'e vefalı duruşundan dolayı teşekkür etti.

Açılışın ardından kütüphaneyi gezen Vali Çeber ve beraberindekiler, şehit Jandarma Komando Er Mehmet Ali Yılmaz'ın Kalkandere Kızıltoprak Mahallesi'ndeki kabrini de ziyaret ederek, şehidin ruhuna Fatiha okudu.