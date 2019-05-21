Oryantiring Türkiye Şampiyonası Ayder Yaylası'nda yapıldı

Okul Sporları Oryantiring Yıldızlar Türkiye Şampiyonası 19 ilden 170 sporcunun katılımı ile Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda gerçekleştirildi.

Şampiyonada erkeklerde Balıkesir Zağnospaşa Ortaokulu birinci olurken, 2. Burdur Ayşe Sak Ortaokulu, 3. ise Denizli Ticaret Odası Ortaokulu olurken; kızlarda ise birinciliği yine Balıkesir Zağnospaşa Ortaokulu alırken, ikinciliği Ordu Gazi Ortaokulu, 3'.'lüğü ise Burdur Ayşe Sak Ortaokulu aldı.

Bireysel olarak dereceye giren Erkek Sporcularda ise sıralama Hasan Emre Sarp, Hüseyin Şahan ve Halil Özdemir şeklinde gerçekleşirken, kız sporcularda ise sıralama Ayşen Saclı, Eylül Dalboy ve Başak Yılmaz olarak gerçekleşti.

Dereceye giren okullara ve sporculara kupa başarı belgeleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cafer Küçükmustafa, Çamlıhemşin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Engin Albardak, Oryantiring il temsilcisi Muzaffer Berat Güney tarafından verildi.