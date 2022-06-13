Ovit Tüneli ile ulaşım Rize-Erzurum arasında 4 yıldır yaz kış aksamıyor

Türkiye'nin 138 yıllık hayali olan Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan Ovit Tünelinin açılmasıyla 4 yıldır Erzurum-Rize karayolunda yaz kış ulaşım aksamıyor.

Dünyada ikinci Türkiye'de birinci sırada yer alan en uzun iki tüplü tünel olan Ovit Tüneli'nin açılışı 13 Haziran 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Türkiye'nin 138 yıllık hayali olan Ovit Tüneli ilk olarak 1880 yılı Osmanlı Devleti'nin kalkınma çalışmalarında yer almıştı. Ovit Tünel Projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde de gündeme geldi ve 13 Mayıs 2012 tarihinde temeli atıldı. 412 milyon 366 bin liraya mal olan Ovit Tüneli ile yılın 6 ayı kapalı olan Rize-Erzurum arasındaki ulaşım 4.4 kilometre kısaldı ve 12 ay boyuna kesintisiz ulaşım sağlanmış oldu. Türkiye'nin 138 yıllık hayali olan Ovit Tünelinin açılışının üzerinden 4 yıl geçti.

Tüneli kullanan sürücülerden Murat Kırmızıyüz, "Buraya gelmek ilk defa nasip oluyor. Umarım her zaman gelebilirim buraya. Çok güzel bir yatırım olmuş. Yapanların eline emeğine sağlık. İnşallah devamı da olur" derken, Ovit Tünelinin yapılmasının ardından yollarının daha kısaldığını belirten Metin Sel ise "Yapanlardan Allah razı olsun. Bu tünelin yapılmasıyla beraber artık yollarımız kısaldı. Gidebileceğimiz yere uzun yollardan geçip gitmemize gerek kalmadı. Eskiden virajdan arabalar yan yana geçemezdi artık çok güzel oldu. Dümdüz gidiyorsun dümdüz geliyorsun" şeklinde konuştu.

Ovit Tüneli gibi projelerin Türkiye'ye maddi zararının olmadığını tam aksine faydası olduğunu söyleyen Hakan Ulusoy, "Bence böyle yatırımlar çok iyi. Türkiye'ye faydası oluyor bu gibi yatırımların zararı olmaz. Böyle yatırımların daha çok yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.